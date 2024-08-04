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Кравченко Никифор Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

09.10.1820 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Кравченко Стефан Григорьевич

Мать: Кравченко Матрона Антоновна

Бракосочетание
03.11.1807 ст.

Жена: Кравченко (Куртолап) Евдокия Алексеевна

Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
04.02.1810 ст.

Сын: Кравченко Сидор Никифорович

Мать ребёнка: Кравченко (Куртолап) Евдокия Алексеевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
29.01.1815 ст.

Сын: Кравченко Игнатий Никифорович

Мать ребёнка: Кравченко (Куртолап) Евдокия Алексеевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
13.05.1817 ст.

Дочь: Кравченко Гликерия Никифоровна

Мать ребёнка: Кравченко (Куртолап) Евдокия Алексеевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
12.11.1819 ст.

Сын: Кравченко Мина Никифорович

Мать ребёнка: Кравченко (Куртолап) Евдокия Алексеевна

Погребище, Вінницька область
Смерть
09.10.1820 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь

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