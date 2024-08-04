Кравченко Никифор Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смерти09.10.1820 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Бракосочетание
03.11.1807 ст.
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
04.02.1810 ст.
Сын: Кравченко Сидор Никифорович
Мать ребёнка: Кравченко (Куртолап) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
29.01.1815 ст.
Сын: Кравченко Игнатий Никифорович
Мать ребёнка: Кравченко (Куртолап) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
13.05.1817 ст.
Дочь: Кравченко Гликерия Никифоровна
Мать ребёнка: Кравченко (Куртолап) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
12.11.1819 ст.
Сын: Кравченко Мина Никифорович
Мать ребёнка: Кравченко (Куртолап) Евдокия Алексеевна
Смерть
09.10.1820 ст.
Успенская церковь