Кравченко Игнатий Никифорович 29.01.1815 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кравченко Игнатий Никифорович

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

29.01.1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
29.01.1815 ст.

Отец: Кравченко Никифор Стефанович

Мать: Кравченко (Куртолап) Евдокия Алексеевна

Погребище, Вінницька область
Крещение
30.01.1815 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Бракосочетание
22.10.1839 ст.

Жена: Кравченко (Ситнюк) Агафья Григорьевна

Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Кравченко Кирилл Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
13.05.1848 ст.

Дочь: Крупник (Кравченко) Гликерия Игнатьевна

Мать ребёнка: Кравченко (Ситнюк) Агафья Григорьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
02.08.1851 ст.

Сын: Кравченко Стефан Игнатьевич

Мать ребёнка: Кравченко (Ситнюк) Агафья Григорьевна

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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