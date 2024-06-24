Кравченко Игнатий Никифорович
Место рождения
Дата рождения29.01.1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1815 ст.
Крещение
30.01.1815 ст.
Успенская церковь
Бракосочетание
22.10.1839 ст.
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Кравченко Кирилл Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1848 ст.
Дочь: Крупник (Кравченко) Гликерия Игнатьевна
Мать ребёнка: Кравченко (Ситнюк) Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
02.08.1851 ст.
Сын: Кравченко Стефан Игнатьевич
Мать ребёнка: Кравченко (Ситнюк) Агафья Григорьевна
Смерть
Неизвестно