Кравченко (Ситнюк) Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко (Ситнюк) Агафья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1839 ст.

Муж: Кравченко Игнатий Никифорович

Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
13.05.1848 ст.

Дочь: Крупник (Кравченко) Гликерия Игнатьевна

Отец ребёнка: Кравченко Игнатий Никифорович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
02.08.1851 ст.

Сын: Кравченко Стефан Игнатьевич

Отец ребёнка: Кравченко Игнатий Никифорович

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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