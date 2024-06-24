Кравченко (Ситнюк) Агафья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1839 ст.
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
13.05.1848 ст.
Дочь: Крупник (Кравченко) Гликерия Игнатьевна
Отец ребёнка: Кравченко Игнатий Никифорович
Рождение ребёнка
02.08.1851 ст.
Сын: Кравченко Стефан Игнатьевич
Отец ребёнка: Кравченко Игнатий Никифорович
Смерть
Неизвестно