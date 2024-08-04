Кравченко (Куртолап) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко (Куртолап) Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1807 ст.

Муж: Кравченко Никифор Стефанович

Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
04.02.1810 ст.

Сын: Кравченко Сидор Никифорович

Отец ребёнка: Кравченко Никифор Стефанович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
29.01.1815 ст.

Сын: Кравченко Игнатий Никифорович

Отец ребёнка: Кравченко Никифор Стефанович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
13.05.1817 ст.

Дочь: Кравченко Гликерия Никифоровна

Отец ребёнка: Кравченко Никифор Стефанович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
12.11.1819 ст.

Сын: Кравченко Мина Никифорович

Отец ребёнка: Кравченко Никифор Стефанович

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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