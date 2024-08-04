Кравченко (Куртолап) Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1807 ст.
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
04.02.1810 ст.
Сын: Кравченко Сидор Никифорович
Отец ребёнка: Кравченко Никифор Стефанович
Рождение ребёнка
29.01.1815 ст.
Сын: Кравченко Игнатий Никифорович
Отец ребёнка: Кравченко Никифор Стефанович
Рождение ребёнка
13.05.1817 ст.
Дочь: Кравченко Гликерия Никифоровна
Отец ребёнка: Кравченко Никифор Стефанович
Рождение ребёнка
12.11.1819 ст.
Сын: Кравченко Мина Никифорович
Отец ребёнка: Кравченко Никифор Стефанович
Смерть
Неизвестно