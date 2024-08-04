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Кравченко Матрона Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Стефан Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Кравченко Харитон Стефанович

Отец ребёнка: Кравченко Стефан Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Кравченко Григорий Стефанович

Отец ребёнка: Кравченко Стефан Григорьевич

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Кравченко Марфа Стефановна

Отец ребёнка: Кравченко Стефан Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Кравченко Никифор Стефанович

Отец ребёнка: Кравченко Стефан Григорьевич

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