Кравченко Матрона Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Кравченко Харитон Стефанович
Отец ребёнка: Кравченко Стефан Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Кравченко Григорий Стефанович
Отец ребёнка: Кравченко Стефан Григорьевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Кравченко Марфа Стефановна
Отец ребёнка: Кравченко Стефан Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Кравченко Никифор Стефанович
Отец ребёнка: Кравченко Стефан Григорьевич