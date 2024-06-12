Кравченко Леонтий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смерти15.03.1873 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Кравченко Григорий Стефанович
Мать: Кравченко Мария
Бракосочетание
22.01.1828 ст.
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
09.12.1828 ст.
Дочь: Бабич (Кравченко) Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Кравченко (Дорошенко) Ефросинья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Кравченко Анастасия Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
03.05.1853 ст.
Успенская церковь, для него второй брак
Рождение ребёнка
20.02.1854 ст.
Сын: Кравченко Евстафий Леонтьевич
Мать ребёнка: Кравченко (Садык) Васса Максимовна
Рождение ребёнка
07.09.1856 ст.
Дочь: Кравченко Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Кравченко (Садык) Васса Максимовна
Смерть
15.03.1873 ст.
Похороны
17.03.1873 ст.
Успенская церковь