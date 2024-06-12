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Кравченко Леонтий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

15.03.1873 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Кравченко Григорий Стефанович

Мать: Кравченко Мария

Бракосочетание
22.01.1828 ст.

Жена: Кравченко (Дорошенко) Ефросинья Михайловна

Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
09.12.1828 ст.

Дочь: Бабич (Кравченко) Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Кравченко (Дорошенко) Ефросинья Михайловна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Кравченко Анастасия Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
03.05.1853 ст.

Жена: Кравченко (Садык) Васса Максимовна

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь, для него второй брак
Рождение ребёнка
20.02.1854 ст.

Сын: Кравченко Евстафий Леонтьевич

Мать ребёнка: Кравченко (Садык) Васса Максимовна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
07.09.1856 ст.

Дочь: Кравченко Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Кравченко (Садык) Васса Максимовна

Погребище, Вінницька область
Смерть
15.03.1873 ст.
Погребище, Вінницька область
Похороны
17.03.1873 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь

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