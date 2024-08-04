Кравченко Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1801
Восприемник
04.07.1801 ст.
Успенская церковь, у Марфы дочери Ивана Левченко
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Кравченко Леонтий Григорьевич
Отец ребёнка: Кравченко Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Колесник (Кравченко) Акилина Григорьевна
Отец ребёнка: Кравченко Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Кравченко Мартин Григорьевич
Отец ребёнка: Кравченко Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
12.06.1807 ст.
Сын: Кравченко Онуфрий Григорьевич
Отец ребёнка: Кравченко Григорий Стефанович
Успенская церковь
Рождение ребёнка
03.03.1810 ст.
Дочь: Кравченко Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Кравченко Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Кравченко Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Кравченко Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
04.04.1819 ст.
Сын: Кравченко Иосиф Григорьевич
Отец ребёнка: Кравченко Григорий Стефанович