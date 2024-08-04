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Кравченко Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1801

Муж: Кравченко Григорий Стефанович

Восприемник
04.07.1801 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь, у Марфы дочери Ивана Левченко
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Кравченко Леонтий Григорьевич

Отец ребёнка: Кравченко Григорий Стефанович

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Колесник (Кравченко) Акилина Григорьевна

Отец ребёнка: Кравченко Григорий Стефанович

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Кравченко Мартин Григорьевич

Отец ребёнка: Кравченко Григорий Стефанович

Рождение ребёнка
12.06.1807 ст.

Сын: Кравченко Онуфрий Григорьевич

Отец ребёнка: Кравченко Григорий Стефанович

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
03.03.1810 ст.

Дочь: Кравченко Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Кравченко Григорий Стефанович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Кравченко Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Кравченко Григорий Стефанович

Рождение ребёнка
04.04.1819 ст.

Сын: Кравченко Иосиф Григорьевич

Отец ребёнка: Кравченко Григорий Стефанович

Погребище, Вінницька область

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