Романов Сидор Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Андрей Андреевич
Мать: Романова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марфа Сидоровна
Мать ребёнка: Романова Анна Ефимовна
Кабалино
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: Романова Анна Ефимовна
Кабалино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Романова Анна Ефимовна
Кабалино
Смерть
Неизвестно