Романов Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Андрей Андреевич

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Место рождения

Кабалино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Андрей

Мать: ?

Кабалино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Дарья Ивановна

Кабалино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Сидор Андреевич

Мать ребёнка: Романова Дарья Ивановна

Кабалино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Харитон Андреевич

Мать ребёнка: Романова Дарья Ивановна

Кабалино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Фадей Андреевич

Мать ребёнка: Романова Дарья Ивановна

Кабалино
Смерть
Неизвестно
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