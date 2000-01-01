Романов Андрей Андреевич
Место рожденияКабалино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Андрей
Мать: ?
Кабалино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова Дарья Ивановна
Кабалино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Романова Дарья Ивановна
Кабалино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Харитон Андреевич
Мать ребёнка: Романова Дарья Ивановна
Кабалино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Романова Дарья Ивановна
Кабалино
Смерть
Неизвестно