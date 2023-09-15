Романов Харитон Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Андрей Андреевич
Мать: Романова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Романова Василиса Ивановна
Кабалино
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Степан Харитонович
Мать ребёнка: Романова Василиса Ивановна
Кабалино
Смерть
Неизвестно