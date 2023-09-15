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Романов Харитон Андреевич

Место рождения

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Андрей Андреевич

Мать: Романова Дарья Ивановна

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Иван Харитонович

Мать ребёнка: Романова Василиса Ивановна

Кабалино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Степан Харитонович

Мать ребёнка: Романова Василиса Ивановна

Кабалино
Смерть
Неизвестно
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