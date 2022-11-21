Романова Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Романов Харитон Андреевич

Отец ребёнка: Романов Андрей Андреевич

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Сын: Романов Елисей Андреевич

Отец ребёнка: Романов Андрей Андреевич

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Сын: Романов Фадей Андреевич

Отец ребёнка: Романов Андрей Андреевич

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
Данные с 8 ревизии
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Сын: Романов Сидор Андреевич

Отец ребёнка: Романов Андрей Андреевич

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
Данные с 8 ревизии
Смерть
Неизвестно

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