Романова Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Романов Харитон Андреевич
Отец ребёнка: Романов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Отец ребёнка: Романов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Отец ребёнка: Романов Андрей Андреевич
Данные с 8 ревизии
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Отец ребёнка: Романов Андрей Андреевич
Данные с 8 ревизии
Смерть
Неизвестно