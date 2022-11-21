Романов Иван Сидорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Романов Сидор Андреевич
Мать: Романова Анна Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.09.1898
Дочь: (Романова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Романова (Кутюкова) Анна Даниловна
Рождение ребёнка
24.12.1899
Дочь: (Романова) Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Романова Елена Николаевна
Смерть
Неизвестно