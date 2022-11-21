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Романов Иван Сидорович

Место рождения

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Романов Сидор Андреевич

Мать: Романова Анна Ефимовна

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова (Кутюкова) Анна Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Около ?.09.1898

Дочь: (Романова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Романова (Кутюкова) Анна Даниловна

Рождение ребёнка
24.12.1899

Дочь: (Романова) Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Романова Елена Николаевна

Смерть
Неизвестно

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