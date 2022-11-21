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Романов Роман Сидорович

Место рождения

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

?.10.1873

Дата смерти

Около 1946

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1873

Отец: Романов Сидор Андреевич

Мать: Романова Анна Ефимовна

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
данные из ПХК
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Евгения Викуловна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Романов Василий Романович

Мать ребёнка: Романова Евгения Викуловна

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
данные из ПХК
Рождение ребёнка
?.02.1908

Сын: Романов Федор Романович

Мать ребёнка: Романова Евгения Викуловна

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
данные с ПХК
Рождение ребёнка
1913

Сын: Романов Сергей Романович

Мать ребёнка: Романова Евгения Викуловна

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
данные из ПХК
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Романова Августа Романовна

Мать ребёнка: Романова Евгения Викуловна

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
данные с ПХК
Рождение ребёнка
?.03.1918

Дочь: Романова Елизавета Романовна

Мать ребёнка: Романова Евгения Викуловна

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
данные с ПХК
Смерть
Около 1946
данные с ПХК

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