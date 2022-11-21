Романов Роман Сидорович
Место рождения
Дата рождения?.10.1873
Дата смертиОколо 1946
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1873
Отец: Романов Сидор Андреевич
Мать: Романова Анна Ефимовна
данные из ПХК
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Сын: Романов Василий Романович
Мать ребёнка: Романова Евгения Викуловна
данные из ПХК
Рождение ребёнка
?.02.1908
Мать ребёнка: Романова Евгения Викуловна
данные с ПХК
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Романова Евгения Викуловна
данные из ПХК
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Романова Августа Романовна
Мать ребёнка: Романова Евгения Викуловна
данные с ПХК
Рождение ребёнка
?.03.1918
Дочь: Романова Елизавета Романовна
Мать ребёнка: Романова Евгения Викуловна
данные с ПХК
Смерть
Около 1946
данные с ПХК