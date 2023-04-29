Романова Евгения Викуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
данные ПХК
Рождение ребёнка
?.02.1908
Отец ребёнка: Романов Роман Сидорович
данные с ПХК
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Романов Роман Сидорович
данные из ПХК
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Романова Августа Романовна
Отец ребёнка: Романов Роман Сидорович
данные с ПХК
Рождение ребёнка
?.03.1918
Дочь: Романова Елизавета Романовна
Отец ребёнка: Романов Роман Сидорович
данные с ПХК
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно