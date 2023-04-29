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Романова Евгения Викуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

данные ПХК
Рождение ребёнка
?.02.1908

Сын: Романов Федор Романович

Отец ребёнка: Романов Роман Сидорович

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
данные с ПХК
Рождение ребёнка
1913

Сын: Романов Сергей Романович

Отец ребёнка: Романов Роман Сидорович

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
данные из ПХК
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Романова Августа Романовна

Отец ребёнка: Романов Роман Сидорович

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
данные с ПХК
Рождение ребёнка
?.03.1918

Дочь: Романова Елизавета Романовна

Отец ребёнка: Романов Роман Сидорович

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
данные с ПХК
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Роман Сидорович

Смерть
Неизвестно
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