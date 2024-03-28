Урбанов Александр
Место рожденияГрузинская ССР, г. Тбилиси
Дата рождения30.08.1903
Дата смерти20.03.1976
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1903
Отец: Урбанов Степан
Мать: Урбанова (Блажевич) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1937
Сын: Урбанов Юрий
Мать ребёнка: Урбанова (Макарова) Надежда
Рождение ребёнка
02.11.1938
Сын: Урбанов Валентин
Мать ребёнка: Урбанова (Макарова) Надежда
Рождение ребёнка
08.08.1941
Дочь: Захарова (Урбанова) Зинаида
Мать ребёнка: Урбанова (Макарова) Надежда
Смерть
20.03.1976
Похороны
Неизвестно