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Урбанов Александр

Место рождения

Грузинская ССР, г. Тбилиси

Дата рождения

30.08.1903

Дата смерти

20.03.1976

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1903

Отец: Урбанов Степан

Мать: Урбанова (Блажевич) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Урбанова (Макарова) Надежда

Рождение ребёнка
10.03.1937

Сын: Урбанов Юрий

Мать ребёнка: Урбанова (Макарова) Надежда

Рождение ребёнка
02.11.1938

Сын: Урбанов Валентин

Мать ребёнка: Урбанова (Макарова) Надежда

Рождение ребёнка
08.08.1941

Дочь: Захарова (Урбанова) Зинаида

Мать ребёнка: Урбанова (Макарова) Надежда

Смерть
20.03.1976
Похороны
Неизвестно

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