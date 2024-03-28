Урбанова (Макарова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урбанова (Макарова) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1903

Дата смерти

26.11.1977

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1903

Отец: Макаров Иван

Мать: Макарова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Урбанов Александр

Рождение ребёнка
10.03.1937

Сын: Урбанов Юрий

Отец ребёнка: Урбанов Александр

Рождение ребёнка
02.11.1938

Сын: Урбанов Валентин

Отец ребёнка: Урбанов Александр

Рождение ребёнка
08.08.1941

Дочь: Захарова (Урбанова) Зинаида

Отец ребёнка: Урбанов Александр

Смерть
26.11.1977

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