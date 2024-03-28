Урбанова (Макарова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1903
Дата смерти26.11.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1903
Отец: Макаров Иван
Мать: Макарова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Урбанов Александр
Рождение ребёнка
10.03.1937
Сын: Урбанов Юрий
Отец ребёнка: Урбанов Александр
Рождение ребёнка
02.11.1938
Сын: Урбанов Валентин
Отец ребёнка: Урбанов Александр
Рождение ребёнка
08.08.1941
Дочь: Захарова (Урбанова) Зинаида
Отец ребёнка: Урбанов Александр
Смерть
26.11.1977