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Захарова (Урбанова) Зинаида

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Место рождения

г.Руза Московская облась

Дата рождения

08.08.1941

Дата смерти

19.07.2023

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1941

Отец: Урбанов Александр

Мать: Урбанова (Макарова) Надежда

Развод
Неизвестно

Муж: Сергей

Рождение ребёнка
13.02.1970

Сын: Урбанов Александр

Отец ребёнка: Сергей

Бракосочетание
06.03.1976

Муж: Захаров Анатолий

Рождение ребёнка
02.05.1977

Сын: Захаров Андрей

Отец ребёнка: Захаров Анатолий

Рождение ребёнка
23.06.1979

Дочь: Боровиков (Захарова) Юлия

Отец ребёнка: Захаров Анатолий

Смерть
19.07.2023
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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