Захарова (Урбанова) Зинаида
Место рожденияг.Руза Московская облась
Дата рождения08.08.1941
Дата смерти19.07.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1941
Отец: Урбанов Александр
Развод
Неизвестно
Муж: Сергей
Рождение ребёнка
13.02.1970
Сын: Урбанов Александр
Отец ребёнка: Сергей
Бракосочетание
06.03.1976
Муж: Захаров Анатолий
Рождение ребёнка
02.05.1977
Сын: Захаров Андрей
Отец ребёнка: Захаров Анатолий
Рождение ребёнка
23.06.1979
Дочь: Боровиков (Захарова) Юлия
Отец ребёнка: Захаров Анатолий
Смерть
19.07.2023
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно