Захаров Анатолий
Место рожденияБалаково Саратовская область
Дата рождения14.08.1947
Дата смерти20.05.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1947
Отец: Захаров Алексей
Бракосочетание
28.06.1968
Рождение ребёнка
24.06.1969
Сын: Захаров Олег
Мать ребёнка: Захарова Наталья Петровна
Развод
20.05.1974
Бракосочетание
06.03.1976
Рождение ребёнка
02.05.1977
Сын: Захаров Андрей
Мать ребёнка: Захарова (Урбанова) Зинаида
Рождение ребёнка
23.06.1979
Дочь: Боровиков (Захарова) Юлия
Мать ребёнка: Захарова (Урбанова) Зинаида
Смерть
20.05.2006
Похороны
Неизвестно