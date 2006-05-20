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Захаров Анатолий

Место рождения

Балаково Саратовская область

Дата рождения

14.08.1947

Дата смерти

20.05.2006

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1947

Отец: Захаров Алексей

Мать: Захарова (Хлюснеа) Пелагея

Бракосочетание
28.06.1968

Жена: Захарова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
24.06.1969

Сын: Захаров Олег

Мать ребёнка: Захарова Наталья Петровна

Развод
20.05.1974

Жена: Захарова Наталья Петровна

Бракосочетание
06.03.1976

Жена: Захарова (Урбанова) Зинаида

Рождение ребёнка
02.05.1977

Сын: Захаров Андрей

Мать ребёнка: Захарова (Урбанова) Зинаида

Рождение ребёнка
23.06.1979

Дочь: Боровиков (Захарова) Юлия

Мать ребёнка: Захарова (Урбанова) Зинаида

Смерть
20.05.2006
Похороны
Неизвестно

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