Захарова (Хлюснеа) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Хлюснев Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисовец (Захарова) Нина
Отец ребёнка: Захаров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Владимир
Отец ребёнка: Захаров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолаев (Захарова) Валентина
Отец ребёнка: Захаров Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захаров Алексей
Рождение ребёнка
14.08.1947
Сын: Захаров Анатолий
Отец ребёнка: Захаров Алексей
Смерть
Неизвестно