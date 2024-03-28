Захарова (Хлюснеа) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Хлюснеа) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Хлюснев Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисовец (Захарова) Нина

Отец ребёнка: Захаров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Владимир

Отец ребёнка: Захаров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолаев (Захарова) Валентина

Отец ребёнка: Захаров Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Алексей

Рождение ребёнка
14.08.1947

Сын: Захаров Анатолий

Отец ребёнка: Захаров Алексей

Смерть
Неизвестно

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