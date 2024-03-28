Захаров Алексей
Место рожденияВольский район Саратовская область
Дата рождения12.02.1906
Дата смерти22.03.1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1906
Отец: Захаров Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисовец (Захарова) Нина
Мать ребёнка: Захарова (Хлюснеа) Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Владимир
Мать ребёнка: Захарова (Хлюснеа) Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолаев (Захарова) Валентина
Мать ребёнка: Захарова (Хлюснеа) Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1947
Сын: Захаров Анатолий
Мать ребёнка: Захарова (Хлюснеа) Пелагея
Смерть
22.03.1975
Похороны
Неизвестно