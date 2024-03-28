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Захаров Алексей

Место рождения

Вольский район Саратовская область

Дата рождения

12.02.1906

Дата смерти

22.03.1975

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1906

Отец: Захаров Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисовец (Захарова) Нина

Мать ребёнка: Захарова (Хлюснеа) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Владимир

Мать ребёнка: Захарова (Хлюснеа) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолаев (Захарова) Валентина

Мать ребёнка: Захарова (Хлюснеа) Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова (Хлюснеа) Пелагея

Рождение ребёнка
14.08.1947

Сын: Захаров Анатолий

Мать ребёнка: Захарова (Хлюснеа) Пелагея

Смерть
22.03.1975
Похороны
Неизвестно

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