Урбанова (Блажевич) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Урбанов Николай
Отец ребёнка: Урбанов Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Урбанов Степан
Рождение ребёнка
13.07.1901
Сын: Урбанов Владимир
Отец ребёнка: Урбанов Степан
Рождение ребёнка
30.08.1903
Сын: Урбанов Александр
Отец ребёнка: Урбанов Степан
Рождение ребёнка
1905
Сын: Урбанов Константин
Отец ребёнка: Урбанов Степан
Смерть
Неизвестно