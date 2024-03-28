Урбанова (Блажевич) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урбанова (Блажевич) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урбанов Николай

Отец ребёнка: Урбанов Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Урбанов Степан

Рождение ребёнка
13.07.1901

Сын: Урбанов Владимир

Отец ребёнка: Урбанов Степан

Рождение ребёнка
30.08.1903

Сын: Урбанов Александр

Отец ребёнка: Урбанов Степан

Рождение ребёнка
1905

Сын: Урбанов Константин

Отец ребёнка: Урбанов Степан

Смерть
Неизвестно

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