Урбанов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Урбанов Николай
Мать ребёнка: Урбанова (Блажевич) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Урбанова (Блажевич) Анна
Рождение ребёнка
13.07.1901
Сын: Урбанов Владимир
Мать ребёнка: Урбанова (Блажевич) Анна
Рождение ребёнка
30.08.1903
Сын: Урбанов Александр
Мать ребёнка: Урбанова (Блажевич) Анна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Урбанов Константин
Мать ребёнка: Урбанова (Блажевич) Анна
Смерть
Неизвестно