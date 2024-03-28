Урбанов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урбанов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урбанов Николай

Мать ребёнка: Урбанова (Блажевич) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Урбанова (Блажевич) Анна

Рождение ребёнка
13.07.1901

Сын: Урбанов Владимир

Мать ребёнка: Урбанова (Блажевич) Анна

Рождение ребёнка
30.08.1903

Сын: Урбанов Александр

Мать ребёнка: Урбанова (Блажевич) Анна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Урбанов Константин

Мать ребёнка: Урбанова (Блажевич) Анна

Смерть
Неизвестно

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