Девятова (Слепова) (Шеронова) Екатерина Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1804
Отец: Шеронов Мирон Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Дочь: Федосья Петрова
Отец ребёнка: Девятов (слепов) Петр Иванов
Рождение ребёнка
27.02.1830
Дочь: Добрякова Авдотья Петрова
Отец ребёнка: Девятов (слепов) Петр Иванов
Рождение ребёнка
28.05.1832
Дочь: Елена Петрова
Отец ребёнка: Девятов (слепов) Петр Иванов
Рождение ребёнка
30.09.1834
Дочь: Устиния Петрова
Отец ребёнка: Девятов (слепов) Петр Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно