Девятова (Слепова) (Шеронова) Екатерина Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девятова (Слепова) (Шеронова) Екатерина Миронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: Шеронов Мирон Андреев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Дочь: Федосья Петрова

Отец ребёнка: Девятов (слепов) Петр Иванов

Рождение ребёнка
27.02.1830

Дочь: Добрякова Авдотья Петрова

Отец ребёнка: Девятов (слепов) Петр Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.05.1832

Дочь: Елена Петрова

Отец ребёнка: Девятов (слепов) Петр Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.09.1834

Дочь: Устиния Петрова

Отец ребёнка: Девятов (слепов) Петр Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девятов (слепов) Петр Иванов

Смерть
Неизвестно
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