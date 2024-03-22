Добрякова (Девятова) Авдотья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрякова (Девятова) Авдотья Петрова

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.02.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1830

Отец: Девятов (слепов) Петр Иванов

Мать: Девятова (слепова) Екатерина Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
27.02.1830
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - того ж села казенный крестьянин Степан Петров Слепов после умершаго отставнаго солдата Мирона Андрева Шеронова дочь его девица Авдотья Миронова | Казанская церковь
Бракосочетание
22.01.1847

Муж: Добряков (родионов, Ирадионов) Евграф Прокофьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху: Онаго ж села удельна кресьяне Алексей Варламов Добряков, Степан Ефимов Немнонов, Иван Гаврилов Биляков; по невести - Михайла Матвеив Шишов, Степан Петров Слепов, Лукоян Алексеив ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добряков Иван Евграфов

Отец ребёнка: Добряков (родионов, Ирадионов) Евграф Прокофьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добряков Николай Евграфов

Отец ребёнка: Добряков (родионов, Ирадионов) Евграф Прокофьев

Смерть
Неизвестно
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