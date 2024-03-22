Добрякова (Девятова) Авдотья Петрова
Место рождения
Дата рождения27.02.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1830
Крещение
27.02.1830
воспреемники - того ж села казенный крестьянин Степан Петров Слепов после умершаго отставнаго солдата Мирона Андрева Шеронова дочь его девица Авдотья Миронова | Казанская церковь
Бракосочетание
22.01.1847
поручители по жениху: Онаго ж села удельна кресьяне Алексей Варламов Добряков, Степан Ефимов Немнонов, Иван Гаврилов Биляков; по невести - Михайла Матвеив Шишов, Степан Петров Слепов, Лукоян Алексеив ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Добряков (родионов, Ирадионов) Евграф Прокофьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добряков Николай Евграфов
Отец ребёнка: Добряков (родионов, Ирадионов) Евграф Прокофьев
Смерть
Неизвестно