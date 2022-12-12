(Девятова (Слепова)) Елена Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Девятова (Слепова)) Елена Петрова

(Девятова (Слепова)) Елена Петрова

avatar

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.05.1832

Дата смерти

25.05.1833

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1804 г.р.

Мать

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1832

Отец: Девятов (слепов) Петр Иванов

Мать: Девятова (слепова) Екатерина Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
28.05.1832
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онаго ж села Казенный крестьянин Степан Петров Слепов и Казеннаго крестьянина Козмы Петрова Тинетова жена его Евдокия Миронова | Казанская церковь
Смерть
25.05.1833
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: оспою
Похороны
?.05.1833
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close