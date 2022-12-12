(Девятова (Слепова)) Елена Петрова
Место рождения
Дата рождения28.05.1832
Дата смерти25.05.1833
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1832
Крещение
28.05.1832
воспреемники: Онаго ж села Казенный крестьянин Степан Петров Слепов и Казеннаго крестьянина Козмы Петрова Тинетова жена его Евдокия Миронова | Казанская церковь
Смерть
25.05.1833
Причина смерти: оспою
Похороны
?.05.1833
на отведенном кладбище при Казанской церкви