Тонковид (Бугайчук) Агафия Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти24.03.1835 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1798 ст.
Рождение ребёнка
04.11.1805 ст.
Дочь: Паламарчук (Тонковид) Феодотия Федоровна ст.
Отец ребёнка: Тонковид Федор ст. Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.10.1811 ст.
Сын: Тонковид Дмитрий Федорович ст.
Отец ребёнка: Тонковид Федор ст. Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.04.1812 ст.
Сын: Тонковид Марк Федорович ст.
Отец ребёнка: Тонковид Федор ст. Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.02.1818 ст.
Сын: Тонковид Карп Федорович ст.
Отец ребёнка: Тонковид Федор ст. Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Гулька (Тонковид) Акилина Федоровна ст.
Отец ребёнка: Тонковид Федор ст. Дмитриевич
Смерть
24.03.1835 ст.