Тонковид (Бугайчук) Агафия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТонковид (Бугайчук) Агафия Алексеевна

Тонковид (Бугайчук) Агафия Алексеевна

Место рождения

Кривчунка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

24.03.1835 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривчунка, Черкаська область
Бракосочетание
24.10.1798 ст.

Муж: Тонковид Федор ст. Дмитриевич

Кривчунка, Черкаська область
Рождение ребёнка
04.11.1805 ст.

Дочь: Паламарчук (Тонковид) Феодотия Федоровна ст.

Отец ребёнка: Тонковид Федор ст. Дмитриевич

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
26.10.1811 ст.

Сын: Тонковид Дмитрий Федорович ст.

Отец ребёнка: Тонковид Федор ст. Дмитриевич

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
25.04.1812 ст.

Сын: Тонковид Марк Федорович ст.

Отец ребёнка: Тонковид Федор ст. Дмитриевич

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
24.02.1818 ст.

Сын: Тонковид Карп Федорович ст.

Отец ребёнка: Тонковид Федор ст. Дмитриевич

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Гулька (Тонковид) Акилина Федоровна ст.

Отец ребёнка: Тонковид Федор ст. Дмитриевич

Горошков, Київська область
Смерть
24.03.1835 ст.
Горошков, Київська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.