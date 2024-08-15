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Тонковид Дмитрий Федорович ст.

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

26.10.1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1811 ст.

Отец: Тонковид Федор ст. Дмитриевич

Мать: Тонковид (Бугайчук) Агафия Алексеевна

Горошков, Київська область
Бракосочетание
12.10.1835 ст.

Жена: Тонковид (Сидорчук) Василиса Яковлевна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
23.01.1843 ст.

Дочь: Белая (Тонковид) Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: Тонковид (Сидорчук) Василиса Яковлевна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
04.05.1846 ст.

Дочь: Фисун (Тонковид) Магдалина Дмитриевна

Мать ребёнка: Тонковид (Сидорчук) Василиса Яковлевна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
29.06.1857 ст.

Дочь: Паламарчук (Тонковид) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Тонковид (Сидорчук) Василиса Яковлевна

Горошков, Київська область
Смерть
Неизвестно

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