Тонковид (Сидорчук) Василиса Яковлевна
Место рождения
Дата рождения15.08.1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1816 ст.
Бракосочетание
12.10.1835 ст.
Рождение ребёнка
23.01.1843 ст.
Дочь: Белая (Тонковид) Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Тонковид Дмитрий Федорович ст.
Рождение ребёнка
04.05.1846 ст.
Дочь: Фисун (Тонковид) Магдалина Дмитриевна
Отец ребёнка: Тонковид Дмитрий Федорович ст.
Рождение ребёнка
29.06.1857 ст.
Дочь: Паламарчук (Тонковид) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Тонковид Дмитрий Федорович ст.
Смерть
Неизвестно