Тонковид (Сидорчук) Василиса Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тонковид (Сидорчук) Василиса Яковлевна

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

15.08.1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1816 ст.

Отец: Сидорец Сидорчук Яков Иванович

Мать: Сидорчук (Вовчук) Мария Ивановна

Горошков, Київська область
Бракосочетание
12.10.1835 ст.

Муж: Тонковид Дмитрий Федорович ст.

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
23.01.1843 ст.

Дочь: Белая (Тонковид) Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Тонковид Дмитрий Федорович ст.

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
04.05.1846 ст.

Дочь: Фисун (Тонковид) Магдалина Дмитриевна

Отец ребёнка: Тонковид Дмитрий Федорович ст.

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
29.06.1857 ст.

Дочь: Паламарчук (Тонковид) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Тонковид Дмитрий Федорович ст.

Горошков, Київська область
Смерть
Неизвестно

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