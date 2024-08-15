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Тонковид Федор ст. Дмитриевич

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

20.05.1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1777 ст.

Отец: Тонковид Дмитрий Семенович

Мать: Тонковид Мелания Константиновна

Горошков, Київська область
Бракосочетание
24.10.1798 ст.

Жена: Тонковид (Бугайчук) Агафия Алексеевна

Кривчунка, Черкаська область
Рождение ребёнка
04.11.1805 ст.

Дочь: Паламарчук (Тонковид) Феодотия Федоровна ст.

Мать ребёнка: Тонковид (Бугайчук) Агафия Алексеевна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
26.10.1811 ст.

Сын: Тонковид Дмитрий Федорович ст.

Мать ребёнка: Тонковид (Бугайчук) Агафия Алексеевна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
25.04.1812 ст.

Сын: Тонковид Марк Федорович ст.

Мать ребёнка: Тонковид (Бугайчук) Агафия Алексеевна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
24.02.1818 ст.

Сын: Тонковид Карп Федорович ст.

Мать ребёнка: Тонковид (Бугайчук) Агафия Алексеевна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Гулька (Тонковид) Акилина Федоровна ст.

Мать ребёнка: Тонковид (Бугайчук) Агафия Алексеевна

Горошков, Київська область
Смерть
Неизвестно

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