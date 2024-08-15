Тонковид Федор ст. Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения20.05.1777 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1777 ст.
Бракосочетание
24.10.1798 ст.
Кривчунка, Черкаська область
Рождение ребёнка
04.11.1805 ст.
Дочь: Паламарчук (Тонковид) Феодотия Федоровна ст.
Мать ребёнка: Тонковид (Бугайчук) Агафия Алексеевна
Рождение ребёнка
26.10.1811 ст.
Сын: Тонковид Дмитрий Федорович ст.
Мать ребёнка: Тонковид (Бугайчук) Агафия Алексеевна
Рождение ребёнка
25.04.1812 ст.
Сын: Тонковид Марк Федорович ст.
Мать ребёнка: Тонковид (Бугайчук) Агафия Алексеевна
Рождение ребёнка
24.02.1818 ст.
Сын: Тонковид Карп Федорович ст.
Мать ребёнка: Тонковид (Бугайчук) Агафия Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Гулька (Тонковид) Акилина Федоровна ст.
Мать ребёнка: Тонковид (Бугайчук) Агафия Алексеевна
Смерть
Неизвестно