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Тонковид Карп Федорович ст.

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

24.02.1818 ст.

Дата смерти

05.01.1874 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1818 ст.

Отец: Тонковид Федор ст. Дмитриевич

Мать: Тонковид (Бугайчук) Агафия Алексеевна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Тонковид Яков Карпович

Мать ребёнка: не указана

Горошков, Київська область
Бракосочетание
26.09.1849 ст.

Жена: Тонковид Паламарчук (Карпович) Акилина Ивановна

Горошков, Київська область
И у Акилины Ивановны и у Карпа Федоровича ст. это по второму браку. У Акилины первый брак 20.01.1839 с Логином Федоровичем Паламарчук
Рождение ребёнка
18.06.1850 ст.

Дочь: Дидык (Тонковид) Акилина Карповна

Мать ребёнка: Тонковид Паламарчук (Карпович) Акилина Ивановна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
28.02.1854 ст.

Дочь: Вестяк (Тонковид) Евдокия Карповна

Мать ребёнка: Тонковид Паламарчук (Карпович) Акилина Ивановна

Горошков, Київська область
Смерть
05.01.1874 ст.
Горошков, Київська область

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