Тонковид Карп Федорович ст.
Место рождения
Дата рождения24.02.1818 ст.
Дата смерти05.01.1874 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1818 ст.
Рождение ребёнка
Около 1845
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
26.09.1849 ст.
И у Акилины Ивановны и у Карпа Федоровича ст. это по второму браку. У Акилины первый брак 20.01.1839 с Логином Федоровичем Паламарчук
Рождение ребёнка
18.06.1850 ст.
Дочь: Дидык (Тонковид) Акилина Карповна
Мать ребёнка: Тонковид Паламарчук (Карпович) Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
28.02.1854 ст.
Дочь: Вестяк (Тонковид) Евдокия Карповна
Мать ребёнка: Тонковид Паламарчук (Карпович) Акилина Ивановна
Смерть
05.01.1874 ст.