Тонковид Паламарчук (Карпович) Акилина Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.06.1820 ст.
Дата смерти07.07.1867 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1820 ст.
Бракосочетание
26.09.1849 ст.
И у Акилины Ивановны и у Карпа Федоровича ст. это по второму браку. У Акилины первый брак 20.01.1839 с Логином Федоровичем Паламарчук
Рождение ребёнка
18.06.1850 ст.
Дочь: Дидык (Тонковид) Акилина Карповна
Отец ребёнка: Тонковид Карп Федорович ст.
Рождение ребёнка
28.02.1854 ст.
Дочь: Вестяк (Тонковид) Евдокия Карповна
Отец ребёнка: Тонковид Карп Федорович ст.
Смерть
07.07.1867 ст.