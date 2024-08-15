Тонковид Паламарчук (Карпович) Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тонковид Паламарчук (Карпович) Акилина Ивановна

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

08.06.1820 ст.

Дата смерти

07.07.1867 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1820 ст.

Отец: Карпович Иван Тимофеевич

Мать: Карпович (Вовчук) Анна Кирилловна

Горошков, Київська область
Бракосочетание
26.09.1849 ст.

Муж: Тонковид Карп Федорович ст.

Горошков, Київська область
И у Акилины Ивановны и у Карпа Федоровича ст. это по второму браку. У Акилины первый брак 20.01.1839 с Логином Федоровичем Паламарчук
Рождение ребёнка
18.06.1850 ст.

Дочь: Дидык (Тонковид) Акилина Карповна

Отец ребёнка: Тонковид Карп Федорович ст.

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
28.02.1854 ст.

Дочь: Вестяк (Тонковид) Евдокия Карповна

Отец ребёнка: Тонковид Карп Федорович ст.

Горошков, Київська область
Смерть
07.07.1867 ст.
Горошков, Київська область

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