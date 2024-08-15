Паламарчук (Тонковид) Феодотия Федоровна ст.
Место рождения
Дата рождения04.11.1805 ст.
Дата смерти16.12.1874 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1805 ст.
Бракосочетание
10.02.1821 ст.
Рождение ребёнка
02.01.1827 ст.
Рождение ребёнка
21.02.1830 ст.
Дочь: Тесля Парийчук (Тонковид) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Паламарчук Козак Иван Константинович
Рождение ребёнка
29.10.1832 ст.
Дочь: Дидык (Паламарчук) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Паламарчук Козак Иван Константинович
Рождение ребёнка
27.09.1836 ст.
Сын: Паламарчук Харитон Иванович
Отец ребёнка: Паламарчук Козак Иван Константинович
Смерть
16.12.1874 ст.