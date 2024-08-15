Паламарчук (Тонковид) Феодотия Федоровна ст. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паламарчук (Тонковид) Феодотия Федоровна ст.

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

04.11.1805 ст.

Дата смерти

16.12.1874 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
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Место
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Рождение
04.11.1805 ст.

Отец: Тонковид Федор ст. Дмитриевич

Мать: Тонковид (Бугайчук) Агафия Алексеевна

Горошков, Київська область
Бракосочетание
10.02.1821 ст.

Муж: Паламарчук Козак Иван Константинович

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
02.01.1827 ст.

Сын: Паламарчук Тонковид (Козак) Гордей Иванович

Отец ребёнка: Паламарчук Козак Иван Константинович

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
21.02.1830 ст.

Дочь: Тесля Парийчук (Тонковид) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Паламарчук Козак Иван Константинович

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
29.10.1832 ст.

Дочь: Дидык (Паламарчук) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Паламарчук Козак Иван Константинович

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
27.09.1836 ст.

Сын: Паламарчук Харитон Иванович

Отец ребёнка: Паламарчук Козак Иван Константинович

Горошков, Київська область
Смерть
16.12.1874 ст.
Горошков, Київська область

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