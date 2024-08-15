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Паламарчук Козак Иван Константинович

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

21.05.1841 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Горошков, Київська область
Бракосочетание
10.02.1821 ст.

Жена: Паламарчук (Тонковид) Феодотия Федоровна ст.

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
02.01.1827 ст.

Сын: Паламарчук Тонковид (Козак) Гордей Иванович

Мать ребёнка: Паламарчук (Тонковид) Феодотия Федоровна ст.

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
21.02.1830 ст.

Дочь: Тесля Парийчук (Тонковид) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Паламарчук (Тонковид) Феодотия Федоровна ст.

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
29.10.1832 ст.

Дочь: Дидык (Паламарчук) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Паламарчук (Тонковид) Феодотия Федоровна ст.

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
27.09.1836 ст.

Сын: Паламарчук Харитон Иванович

Мать ребёнка: Паламарчук (Тонковид) Феодотия Федоровна ст.

Горошков, Київська область
Смерть
21.05.1841 ст.
Горошков, Київська область

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