Паламарчук Козак Иван Константинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смерти21.05.1841 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1821 ст.
Рождение ребёнка
02.01.1827 ст.
Сын: Паламарчук Тонковид (Козак) Гордей Иванович
Мать ребёнка: Паламарчук (Тонковид) Феодотия Федоровна ст.
Рождение ребёнка
21.02.1830 ст.
Дочь: Тесля Парийчук (Тонковид) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Паламарчук (Тонковид) Феодотия Федоровна ст.
Рождение ребёнка
29.10.1832 ст.
Дочь: Дидык (Паламарчук) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Паламарчук (Тонковид) Феодотия Федоровна ст.
Рождение ребёнка
27.09.1836 ст.
Сын: Паламарчук Харитон Иванович
Мать ребёнка: Паламарчук (Тонковид) Феодотия Федоровна ст.
Смерть
21.05.1841 ст.