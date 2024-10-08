Пирогов Максим Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пирогова Наталия Максимовна
Мать ребёнка: Пирогова Марина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Сын: Пирогов Алексей Максимович
Мать ребёнка: Пирогова Марина Андреевна
Рождение ребёнка
03.02.1845
Дочь: Пирогова Анна Максимовна
Мать ребёнка: Пирогова Марина Андреевна
ГАСО ф.6, оп.3, д. 1009, л. 7об.-8 восприемники: - Пирогов Николай Никитич - солдатка Устьянцова Александра Стефановна
Смерть
Неизвестно