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Пирогов Максим Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Пирогов Ефим Ксенофонтович

Мать: Пирогова Евдокия Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пирогова Наталия Максимовна

Мать ребёнка: Пирогова Марина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирогова Марина Андреевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Пирогов Алексей Максимович

Мать ребёнка: Пирогова Марина Андреевна

Рождение ребёнка
03.02.1845

Дочь: Пирогова Анна Максимовна

Мать ребёнка: Пирогова Марина Андреевна

ГАСО ф.6, оп.3, д. 1009, л. 7об.-8 восприемники: - Пирогов Николай Никитич - солдатка Устьянцова Александра Стефановна
Смерть
Неизвестно

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