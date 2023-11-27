Пирогов Ефим Ксенофонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогов Ефим Ксенофонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Пирогов Ксенофонт Евтефеевич

Мать: Пирогова Дария Сергеевна

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Пирогова Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Пирогова Евдокия Стефановна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Пирогов Евстифей Ефимович

Мать ребёнка: Пирогова Евдокия Стефановна

Рождение ребёнка
28.04.1812

Сын: Пирогов Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Пирогова Евдокия Стефановна

Пирогово, Каменский, Свердловская область
крестные: - Пирогов Иван (брат Ефима) - девка Пирогова Стефанида (сестра Ефима)
Рождение ребёнка
1814

Сын: Пирогов Максим Ефимович

Мать ребёнка: Пирогова Евдокия Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирогова Евдокия Стефановна

Смерть
Неизвестно
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