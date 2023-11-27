Пирогов Ефим Ксенофонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Пирогова Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Пирогова Евдокия Стефановна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Пирогов Евстифей Ефимович
Мать ребёнка: Пирогова Евдокия Стефановна
Рождение ребёнка
28.04.1812
Мать ребёнка: Пирогова Евдокия Стефановна
Пирогово, Каменский, Свердловская область
крестные: - Пирогов Иван (брат Ефима) - девка Пирогова Стефанида (сестра Ефима)
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Пирогова Евдокия Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно