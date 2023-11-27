Пирогова Дария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Пирогов Ефим Ксенофонтович
Отец ребёнка: Пирогов Ксенофонт Евтефеевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Пирогов Федот Ксенофонтович
Отец ребёнка: Пирогов Ксенофонт Евтефеевич
Рождение ребёнка
1784
Сын: Пирогов Никита Ксенофонтович
Отец ребёнка: Пирогов Ксенофонт Евтефеевич
Пирогово, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1788
Сын: Пирогов Иван Ксенофонтович
Отец ребёнка: Пирогов Ксенофонт Евтефеевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Пирогова Стефанида Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Пирогов Ксенофонт Евтефеевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Пирогов Степан Ксенофонтович
Отец ребёнка: Пирогов Ксенофонт Евтефеевич
Рождение ребёнка
03.09.1801
Дочь: Пирогова Минодора Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Пирогов Ксенофонт Евтефеевич
Крестная - девка Ахилина (Акулина) Данные о рождении - МК 1801 года, ГАСО, ф.5 оп.3, д.755, 286-о.287 Но! по данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флорола... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно