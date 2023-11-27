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Пирогова Дария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Пирогов Ефим Ксенофонтович

Отец ребёнка: Пирогов Ксенофонт Евтефеевич

Рождение ребёнка
1779

Сын: Пирогов Федот Ксенофонтович

Отец ребёнка: Пирогов Ксенофонт Евтефеевич

Рождение ребёнка
1784

Сын: Пирогов Никита Ксенофонтович

Отец ребёнка: Пирогов Ксенофонт Евтефеевич

Пирогово, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Пирогов Иван Ксенофонтович

Отец ребёнка: Пирогов Ксенофонт Евтефеевич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Пирогова Стефанида Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Пирогов Ксенофонт Евтефеевич

Рождение ребёнка
1795

Сын: Пирогов Степан Ксенофонтович

Отец ребёнка: Пирогов Ксенофонт Евтефеевич

Рождение ребёнка
03.09.1801

Дочь: Пирогова Минодора Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Пирогов Ксенофонт Евтефеевич

Крестная - девка Ахилина (Акулина) Данные о рождении - МК 1801 года, ГАСО, ф.5 оп.3, д.755, 286-о.287 Но! по данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флорола... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пирогов Ксенофонт Евтефеевич

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