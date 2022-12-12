село Пирогово, село Пирогово, Каменский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Пирогово

Каменский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
3035Пироговское, сел.при Шаблишском истоке.8018148549576Церковь православная 1. Сельское училище. Хлебный магазин. Мельниц 4. Кузниц 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Зырянская волость
772. Пироговское, село бывшее государственное, при Шаблишском Истоке, дворов 171, жителей 1290, церковь православная, школа, лавки, торжок 18-го августа.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Каменский район
51719Пироговосело56°16'с.ш.61°58'в.д.O-41-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Каменский
65712000371с Пироговосело
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