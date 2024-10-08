Пирогова Марина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПирогова Марина Андреевна

Пирогова Марина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пирогова Наталия Максимовна

Отец ребёнка: Пирогов Максим Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пирогов Максим Ефимович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Пирогов Алексей Максимович

Отец ребёнка: Пирогов Максим Ефимович

Рождение ребёнка
03.02.1845

Дочь: Пирогова Анна Максимовна

Отец ребёнка: Пирогов Максим Ефимович

ГАСО ф.6, оп.3, д. 1009, л. 7об.-8 восприемники: - Пирогов Николай Никитич - солдатка Устьянцова Александра Стефановна
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.