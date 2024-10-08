Пирогова Марина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пирогова Наталия Максимовна
Отец ребёнка: Пирогов Максим Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Сын: Пирогов Алексей Максимович
Отец ребёнка: Пирогов Максим Ефимович
Рождение ребёнка
03.02.1845
Дочь: Пирогова Анна Максимовна
Отец ребёнка: Пирогов Максим Ефимович
ГАСО ф.6, оп.3, д. 1009, л. 7об.-8 восприемники: - Пирогов Николай Никитич - солдатка Устьянцова Александра Стефановна
Смерть
Неизвестно