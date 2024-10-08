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Пирогов Алексей Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Пирогов Максим Ефимович

Мать: Пирогова Марина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирогова Ирина Елисеевна

Рождение ребёнка
02.10.1855

Дочь: Пирогова Юстина Алексеевна

Мать ребёнка: Пирогова Ирина Елисеевна

ГАСО ф.6, оп.3, д. 1009, л. 562об.-563 восприемники: - дьячок сей церкви Никитин Афанасий Иванович - Алексею Пирогову сестра девка Наталия
Смерть
Неизвестно

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