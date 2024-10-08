Пирогов Алексей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Пирогов Максим Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пирогова Ирина Елисеевна
Рождение ребёнка
02.10.1855
Дочь: Пирогова Юстина Алексеевна
Мать ребёнка: Пирогова Ирина Елисеевна
ГАСО ф.6, оп.3, д. 1009, л. 562об.-563 восприемники: - дьячок сей церкви Никитин Афанасий Иванович - Алексею Пирогову сестра девка Наталия
Смерть
Неизвестно