Гусарова Александра Егорова
Место рожденияд.Большое Аретово Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Бракосочетание
20.01.1885
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1886
Дочь: Марфа Александрова
Отец ребёнка: Гусаров Александр Петров
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1888
Сын: Гусаров Иван Александрович
Отец ребёнка: Гусаров Александр Петров
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1890
Сын: Гусаров Григорий Александров
Отец ребёнка: Гусаров Александр Петров
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.05.1893
Сын: Гусаров Дмитрий Александров
Отец ребёнка: Гусаров Александр Петров
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1894
Сын: Гусаров Стефан Александров
Отец ребёнка: Гусаров Александр Петров
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1895
Дочь: Параскева Александрова
Отец ребёнка: Гусаров Александр Петров
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1898
Сын: Гусаров Павел Александров
Отец ребёнка: Гусаров Александр Петров
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1899
Сын: Гусаров Борис Александров
Отец ребёнка: Гусаров Александр Петров
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Анастасия Александрова
Отец ребёнка: Гусаров Александр Петров
Рождение ребёнка
01.02.1903
Сын: Гусаров Семён Александрович
Отец ребёнка: Гусаров Александр Петров
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно