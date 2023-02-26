Гусарова Александра Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусарова Александра Егорова

Гусарова Александра Егорова

avatar

Место рождения

д.Большое Аретово Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: ?

Мать: ?

д.Большое Аретово Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.01.1885

Муж: Гусаров Александр Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1886

Дочь: Марфа Александрова

Отец ребёнка: Гусаров Александр Петров

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1888

Сын: Гусаров Иван Александрович

Отец ребёнка: Гусаров Александр Петров

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1890

Сын: Гусаров Григорий Александров

Отец ребёнка: Гусаров Александр Петров

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.05.1893

Сын: Гусаров Дмитрий Александров

Отец ребёнка: Гусаров Александр Петров

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1894

Сын: Гусаров Стефан Александров

Отец ребёнка: Гусаров Александр Петров

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1895

Дочь: Параскева Александрова

Отец ребёнка: Гусаров Александр Петров

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1898

Сын: Гусаров Павел Александров

Отец ребёнка: Гусаров Александр Петров

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1899

Сын: Гусаров Борис Александров

Отец ребёнка: Гусаров Александр Петров

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Анастасия Александрова

Отец ребёнка: Гусаров Александр Петров

Рождение ребёнка
01.02.1903

Сын: Гусаров Семён Александрович

Отец ребёнка: Гусаров Александр Петров

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close