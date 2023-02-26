Гусаров Семён Александрович
Место рожденияд.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.02.1903
Дата смерти16.06.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1903
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Василеостровский РВК, Ленинградская обл., Василеостровский р-н
Смерть
16.06.1943
Причина смерти: На войне убит
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Ораниенбаумский р-н, д. Лангерево