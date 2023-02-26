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Гусаров Семён Александрович

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Место рождения

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.02.1903

Дата смерти

16.06.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1903

Отец: Гусаров Александр Петров

Мать: Гусарова Александра Егорова

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусарова Екатерина Фёдоровна

Военная служба
Неизвестно
Василеостровский РВК, Ленинградская обл., Василеостровский р-н
Смерть
16.06.1943
Причина смерти: На войне убит
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Ораниенбаумский р-н, д. Лангерево
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