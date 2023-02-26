Гусаров Иван Александрович
Место рожденияд.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.06.1888
Дата смерти03.07.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1888
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.07.1915
Achen, 57410, Moselle, Lorraine, FRANCE
Причина смерти: На войне оставлен на поле боя
Военная служба
1915
мл. унтер-офицер 120-й пехотный Серпуховский полк