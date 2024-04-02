(Комбатова) Евгения Тихоновна
Место рожденияд. Черемхово
Дата рождения07.01.1904
Дата смерти07.01.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1904
Отец: Комбатов Тихон
Мать: Комбатова Мария Ивановна
д. Черемхово
Рождение ребёнка
05.12.1924
Дочь: Дмитриева Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Дмитриев Петр Васильевич
д. Щербаково
Рождение ребёнка
1939
Сын: Смирнягин Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Смирнягин Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнягин Яков
Место жительства
Неизвестно
д. Беловодье
Смерть
07.01.1979
д. Позариха