(Комбатова) Евгения Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Комбатова) Евгения Тихоновна

Место рождения

д. Черемхово

Дата рождения

07.01.1904

Дата смерти

07.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1904

Отец: Комбатов Тихон

Мать: Комбатова Мария Ивановна

д. Черемхово
Рождение ребёнка
05.12.1924

Дочь: Дмитриева Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Дмитриев Петр Васильевич

д. Щербаково
Рождение ребёнка
1939

Сын: Смирнягин Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Смирнягин Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Петр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнягин Яков

Место жительства
Неизвестно
д. Беловодье
Смерть
07.01.1979
д. Позариха
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