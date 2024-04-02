Комбатова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комбатова Мария Ивановна

Место рождения

д. Черемхово

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Иван

Мать: не указана

д. Черемхово
Рождение ребёнка
07.01.1904

Дочь: Евгения Тихоновна

Отец ребёнка: Комбатов Тихон

д. Черемхово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комбатов Матвей Тихонович

Отец ребёнка: Комбатов Тихон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комбатов Тихон

Место жительства
Неизвестно
д. Черемхово
Смерть
Неизвестно
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