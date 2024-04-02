Комбатова Мария Ивановна
Место рожденияд. Черемхово
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Иван
д. Черемхово
Рождение ребёнка
07.01.1904
Дочь: Евгения Тихоновна
Отец ребёнка: Комбатов Тихон
д. Черемхово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комбатов Матвей Тихонович
Отец ребёнка: Комбатов Тихон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комбатов Тихон
Место жительства
Неизвестно
д. Черемхово
Смерть
Неизвестно