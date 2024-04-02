Комбатов Матвей Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комбатов Тихон
Мать: Комбатова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Комбатов Николай
Мать ребёнка: Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комбатов Иван
Мать ребёнка: Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья
Смерть
Неизвестно