Комбатов Матвей Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комбатов Матвей Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комбатов Тихон

Мать: Комбатова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Комбатов Николай

Мать ребёнка: Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комбатов Иван

Мать ребёнка: Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья

Смерть
Неизвестно
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