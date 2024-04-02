Комбатов Тихон
Место рожденияд. Беловодье
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.01.1904
Дочь: Евгения Тихоновна
Мать ребёнка: Комбатова Мария Ивановна
д. Черемхово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комбатов Матвей Тихонович
Мать ребёнка: Комбатова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комбатова Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
д. Беловодье
Смерть
Неизвестно