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Комбатов Тихон

Место рождения

д. Беловодье

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Беловодье
Рождение ребёнка
07.01.1904

Дочь: Евгения Тихоновна

Мать ребёнка: Комбатова Мария Ивановна

д. Черемхово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комбатов Матвей Тихонович

Мать ребёнка: Комбатова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комбатова Мария Ивановна

Место жительства
Неизвестно
д. Беловодье
Смерть
Неизвестно
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