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Смирнягин Владимир Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Смирнягин Яков

Мать: Евгения Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурашкина Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнягин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнягин Яков Владимирович

Мать ребёнка: Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зоя

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Во время пожара в доме пытался спасти вещи, и сгорел.
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