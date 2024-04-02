Смирнягин Владимир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Смирнягин Яков
Мать: Евгения Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мурашкина Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнягин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнягин Яков Владимирович
Мать ребёнка: Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зоя
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Во время пожара в доме пытался спасти вещи, и сгорел.