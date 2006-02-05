Дмитриева (Дмитриева) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Дмитриева) Екатерина Петровна

Место рождения

д. Щербаково

Дата рождения

05.12.1924

Дата смерти

05.02.2006

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1924

Отец: Дмитриев Петр Васильевич

Мать: Евгения Тихоновна

д. Щербаково
Рождение ребёнка
20.04.1947

Сын: Дмитриев Геннадий Игоревич

Отец ребёнка: Игорь Владимирович

Рождение ребёнка
04.06.1957

Сын: Дмитриев Аскер Аскерович

Отец ребёнка: Абасов Аскер

Место жительства
Неизвестно
г. Каменск-Уральский
Смерть
05.02.2006
Причина смерти: Рак
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