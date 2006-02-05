Дмитриева (Дмитриева) Екатерина Петровна
Место рожденияд. Щербаково
Дата рождения05.12.1924
Дата смерти05.02.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1924
Отец: Дмитриев Петр Васильевич
Мать: Евгения Тихоновна
д. Щербаково
Рождение ребёнка
20.04.1947
Сын: Дмитриев Геннадий Игоревич
Отец ребёнка: Игорь Владимирович
Рождение ребёнка
04.06.1957
Отец ребёнка: Абасов Аскер
Место жительства
Неизвестно
г. Каменск-Уральский
Смерть
05.02.2006
Причина смерти: Рак