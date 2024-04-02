Дмитриев Аскер Аскерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1957
Отец: Абасов Аскер
Рождение ребёнка
10.03.1984
Сын: Дмитриев Григорий Аскерович
Мать ребёнка: Попкова Тамара Васильевна
Рождение ребёнка
29.08.1988
Дочь: Хаева Александра Аскеровна
Мать ребёнка: Попкова Тамара Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
инженер+мастер на все руки