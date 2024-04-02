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Дмитриев Аскер Аскерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1957

Отец: Абасов Аскер

Мать: Дмитриева Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
10.03.1984

Сын: Дмитриев Григорий Аскерович

Мать ребёнка: Попкова Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
29.08.1988

Дочь: Хаева Александра Аскеровна

Мать ребёнка: Попкова Тамара Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер+мастер на все руки
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