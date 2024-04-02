Попкова (Саксина) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попкова (Саксина) Тамара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1951

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1951

Отец: Саксин Василий Иванович

Мать: Саксина Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
20.11.1975

Дочь: Безбородова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Попков Николай

Рождение ребёнка
23.11.1976

Дочь: Маркова Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Попков Николай

Рождение ребёнка
10.03.1984

Сын: Дмитриев Григорий Аскерович

Отец ребёнка: Дмитриев Аскер Аскерович

Рождение ребёнка
29.08.1988

Дочь: Хаева Александра Аскеровна

Отец ребёнка: Дмитриев Аскер Аскерович

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